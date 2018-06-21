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В очереди за «футбольными» купюрами на жаре простаивают сотни ростовчан

В очереди за «футбольными» купюрами на жаре простаивают сотни ростовчан
Футбольная лихорадка продолжается. С самого утра 23 июня сотни человек пришли в банки за «футбольными» сторублевками. Местом дислокации стали «Центр-Инвест» и Сбербанк на проспекте Буденновском.

Многим клиентам Сбербанка не хватило места в зале, поэтому около 200 человек стоят в 35-градусную жару под открытым небом. Несмотря на это, люди не конфликтуют и спокойно ждут своей очереди. В «Центр-Инвесте» дело идет быстрее. Однако и там ростовчане нашли недочеты.

- В банке из порядка 10 окон работают всего два, - отметила ростовчанка Татьяна Е. - Я пришла спустя два часа после открытия и была 701-я.

Сотрудники банка стараются быстро обслуживать клиентов, чтобы не создавать конфликтных ситуаций в очередях.

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