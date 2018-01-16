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В обмелевшем Дону нашли гранату и револьвер

В обмелевшем Дону нашли гранату и револьвер

В Ростове на берегу обмелевшего Дона поисковики объединения «Миус-Фронт» обнаружили гранату и револьвер.

Ветер, отогнавший воду и обнаживший дно реки, показал, что скрывалось много лет на глубине Дона.
- Дон - удивительная река. Одному Богу известно, что скрывает она в своих недрах. На дне Тихого Дона лежит ещё много тайн и сенсаций разных эпох. Но иногда река раскрывает свои секреты и отдаёт кое-что, - прокомментировали в «Миус-Фронте».

Судя по состоянию находок, револьвер пролежал в воде ни один десяток лет, а вот граната попала на дно, скорее всего, недавно.

В обмелевшем Дону нашли гранату и револьверВ обмелевшем Дону нашли гранату и револьверВ обмелевшем Дону нашли гранату и револьверВ обмелевшем Дону нашли гранату и револьвер

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