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В Новошахтинске жители одного из дворов могут встретить Новый год «под водой»

В Новошахтинске жители одного из дворов могут встретить Новый год «под водой»
В Новошахтинске жители одного из дворов могут встретить Новый год «под водой». Больше недели во дворе одной из местных жительниц не могут устранить прорыв, произошедший 23 декабря.

Как рассказала местная жительница Ольга Болотова, в течение недели вода бьет из-под земли, а ситуация усугубляется тем, что ее соседи сделали подкоп и вода сильнее стекает во двор. В итоге полностью затопленными оказались подвал, огород, залиты деревья.

- В водоканале мне отвечают, что все знают, но ничего не делают, - пожаловалась Ольга. - На звонки отвечают коротко и ясно: «Заявки к вам на сегодня нет». И так происходит каждый день.

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