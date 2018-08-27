В Новошахтинске после Дня города пропала мама девочки, брошенной на улице





В детской городской больнице Новошахтинска продолжает оставаться 4-летняя Лера. В медучреждение девочку привезли полицейские. Во время празднования Дня города, 26 августа, малышка осталась одна на улице. Её заметили прохожие и позвонили в полицию.



Вскоре родные девочки нашлись. За ней пришёл дедушка, но отдать ребёнка пенсионеру отказались – не положено по закону. Забрать домой малышку может только родная мать. Но где сейчас находится женщина, не знает никто. Ни родные, ни друзья не видели её с того самого Дня города, во время празднования которого Лера и осталась одна на улице.



Если мама малышки не объявится в течение трёх недель, девочку отправят в интернат. И только после этого родные смогут начать процедуру оформления опекунства.