Авторизация

Регистрация


  • USD 68.15
  • EUR 79.56
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Новошахтинске после Дня города пропала мама девочки, брошенной на улице

В Новошахтинске после Дня города пропала мама девочки, брошенной на улице

В детской городской больнице Новошахтинска продолжает оставаться 4-летняя Лера. В медучреждение девочку привезли полицейские. Во время празднования Дня города, 26 августа, малышка осталась одна на улице. Её заметили прохожие и позвонили в полицию.

Вскоре родные девочки нашлись. За ней пришёл дедушка, но отдать ребёнка пенсионеру отказались – не положено по закону. Забрать домой малышку может только родная мать. Но где сейчас находится женщина, не знает никто. Ни родные, ни друзья не видели её с того самого Дня города, во время празднования которого Лера и осталась одна на улице.

Если мама малышки не объявится в течение трёх недель, девочку отправят в интернат. И только после этого родные смогут начать процедуру оформления опекунства.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.