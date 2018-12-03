В Новошахтинске ищут пропавшую без вести пенсионерку
Пропавшую без вести 77-летнюю женщину разыскивают в Новошахтинске. Полина Васильевна Измайлова пропала 3 декабря.
Известно, что пенсионерка ушла из дома около 17 часов. Больше она не возвращалась. По словам родных, она дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.
У неё худощавое телосложение, карие глаза и короткие седые волосы. Рост - примерно 160 сантиметров.
В день пропажи была одета в коричневый полушубок, чёрные брюки, чёрные полусапожки и вязаную шапку с козырьком.
Если вы знаете что-то о местонахождении Полины Васильевны Измайловой, пожалуйста, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Поисковый отряд «Лиза Алерт Юг» просит всех неравнодушных присоединиться к поискам.