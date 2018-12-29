В новогоднюю ночь водители такси подняли стоимость своих услуг в два раза



В новогоднюю ночь водители такси подняли стоимость поездок в два раза. В ночь с 31 декабря на 1 января услуги таксистов были особенно популярны, чем с удовольствием воспользовались водители.



Например, если обычный день уехать с проспекта Ленина до Центрального рынка можно всего за 140 рублей, то в праздничную ночь стоимость такой поездки составляла около 300 рублей. Жители Северного должны были отдать за поездку в центр почти 400 рублей. Чтобы добраться с Военведа на Западный, нужно было выложить 350 рублей.



– После двенадцати я и мои родные решили не скучать дома, а поехать в центр к главной городской елке. Эта поездка обошлась нам почти в 400 рублей – нам нужно было добраться с Космонавтов до парка Горького, – пожаловалась ростовчанка Анна Л.



Стоит отметить, что в эту ночь общественным транспортом можно было воспользоваться и после полуночи. Несмотря на эту и возможность и высокие цены, спрос на такси все равно был большим.