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В новогоднюю ночь водители такси подняли стоимость своих услуг в два раза

В новогоднюю ночь водители такси подняли стоимость своих услуг в два раза
В новогоднюю ночь водители такси подняли стоимость поездок в два раза. В ночь с 31 декабря на 1 января услуги таксистов были особенно популярны, чем с удовольствием воспользовались водители.

Например, если обычный день уехать с проспекта Ленина до Центрального рынка можно всего за 140 рублей, то в праздничную ночь стоимость такой поездки составляла около 300 рублей. Жители Северного должны были отдать за поездку в центр почти 400 рублей. Чтобы добраться с Военведа на Западный, нужно было выложить 350 рублей.

– После двенадцати я и мои родные решили не скучать дома, а поехать в центр к главной городской елке. Эта поездка обошлась нам почти в 400 рублей – нам нужно было добраться с Космонавтов до парка Горького, – пожаловалась ростовчанка Анна Л.

Стоит отметить, что в эту ночь общественным транспортом можно было воспользоваться и после полуночи. Несмотря на эту и возможность и высокие цены, спрос на такси все равно был большим.

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