На Новый год в Ростове транспорт будет работать до часа ночи, схема движения изменится



Фото: «Ростовский городской транспорт».



В ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт будет работать до 1.00. Кроме того, изменится схема движения. Об этом информирует сообщество «Ростовский городской транспорт».



В новогоднюю ночь с 21 часа движение по улице Большой Садовой от проспекта Будённовского до Ворошиловского будет закрыто. В связи с этим до конца мероприятия автобусы поменяют свой маршрут.



Схема движения будет следующей:

автобусы, следующие по маршрутам №№ 3, 3А, 7, 67, 70, 80, 98, будут ходить по схеме: улица Большая Садовая - проспект Буденновский - улица Красноармейская - проспект Ворошиловский - улица Большая Садовая и затем по обычным маршрутам;



троллейбусы № 1 будут работать по маршруту № 5: Привокзальная площадь - улица Красноармейская - проспект Театральный - проспект Шолохова - Сельмаш;



троллейбусы маршрутов № 2 и № 22 пойдут по укороченной схеме до площади Свободы (от 35-й Линии и Александровки соответственно).



С 30 декабря по 9 января городской транспорт будет работать по расписанию выходных дней. Весь подвижной состав украсят новогодней атрибутикой.



Маршруты и количество транспортных единиц, которые будут работать до часа ночи 1 января, - ниже.



