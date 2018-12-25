В Новогоднюю ночь ростовский транспорт изменит схему движения



С вечера 31 декабря до середины ночи 1 января в Ростове транспорт изменит схему движения.



На Большой Садовой с 18 до 3 часов ночи будет перекрыто движение автобусов и автомобилей. На это время главная улица города станет пешеходной. В связи с этим изменены некоторые маршруты.



Так, автобусы № 7, 3, 3а, 70, 67, 88, 80 и 98 будут объезжать закрытый участок по Садовой, Будённовскому, Московской, Ворошиловскому и снова по Садовой. Затем транспорт пойдёт по старой схеме.



Автобус № 39 пойдёт по Ворошиловскому, Московской и Центральному рынку. Потом он развернётся в районе Соборного переулка и поедет в обратном направлении по Московской.



Троллейбус № 1 переведут на улицу Красноармейская. Троллейбусам № 2 и 22 укоротят маршрут до площади Свободы.