В новогоднюю и рождественскую ночи в Ростове организуют места для запуска фейерверка



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В Ростове в новогоднюю и рождественскую ночи организуют специальные места для запуска фейерверков. Об этом 13 декабря сообщили в ГУ МВД Ростовской области.



Площадки огородят сигнальными лентами и конструкциями. На территории будут находиться средства пожаротушения. В пресс-службе донского главка рассказали, что 72 места для запуска пиротехники создадут в 12 муниципальных образованиях области.

- Где именно будут находиться такие площадки, определят органы местного самоуправления, - пояснили в пресс-службе полиции. – Адреса таких мест станут известны к концу месяца.



Воспользоваться площадками можно будет в ночи на 1 и 7 января 2019 года.