В новогоднюю и рождественскую ночи в Ростове организуют места для запуска фейерверка
Фото: Bah-bah.ru
В Ростове в новогоднюю и рождественскую ночи организуют специальные места для запуска фейерверков. Об этом 13 декабря сообщили в ГУ МВД Ростовской области.
Площадки огородят сигнальными лентами и конструкциями. На территории будут находиться средства пожаротушения. В пресс-службе донского главка рассказали, что 72 места для запуска пиротехники создадут в 12 муниципальных образованиях области.
- Где именно будут находиться такие площадки, определят органы местного самоуправления, - пояснили в пресс-службе полиции. – Адреса таких мест станут известны к концу месяца.
Воспользоваться площадками можно будет в ночи на 1 и 7 января 2019 года.