Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В новогоднюю и рождественскую ночи в Ростове организуют места для запуска фейерверка

В новогоднюю и рождественскую ночи в Ростове организуют места для запуска фейерверка
Фото: Bah-bah.ru
В Ростове в новогоднюю и рождественскую ночи организуют специальные места для запуска фейерверков. Об этом 13 декабря сообщили в ГУ МВД Ростовской области.

Площадки огородят сигнальными лентами и конструкциями. На территории будут находиться средства пожаротушения. В пресс-службе донского главка рассказали, что 72 места для запуска пиротехники создадут в 12 муниципальных образованиях области.
- Где именно будут находиться такие площадки, определят органы местного самоуправления, - пояснили в пресс-службе полиции. – Адреса таких мест станут известны к концу месяца.

Воспользоваться площадками можно будет в ночи на 1 и 7 января 2019 года.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.