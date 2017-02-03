В Новочеркасске жители нескольких домов остались без воды из-за лопнувшей трубы





В Новочеркасске из-за коммунальной аварии жители нескольких домов в центре города остались без воды. Причина этого- лопншувшая рано утром 3 февраля водопроводная труба. Кроме того, вода из трубы затопила проспект Баклановский.

- Лопнула труба диаметром 300 мм возле института виноградства,- рассказали DonDay Новочеркасск в МУП «Горводоканал».- Без воды остались жители домов на проспекте Баклановском от улицы Сарматской до улицы Ветеринарной.



Специалисты уже приступили к обследованию места порыва водопровода. «Горводоканал» обещает устранить течь, отремонтировать и восстановить водоснабжение в течение сегодняшнего дня.