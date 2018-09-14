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В Новочеркасске задержали подозреваемого в краже золота у пенсионерки

В Новочеркасске задержали подозреваемого в краже золота у пенсионерки
В Новочеркасске задержали подозреваемого в краже ювелирных украшений у пенсионерки. Молодого человека арестовали 17 сентября.

Как выяснилось, 22-летний местный житель, зная заранее, когда женщины не будет дома, отжал металлопластиковое окно и пробрался внутрь. Обыскав дом, он нашёл золотые украшения. Забрав изделия, подозреваемый сбежал. Всего было похищено золота на 140 тысяч рублей. Ювелирные украшения молодой человек сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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