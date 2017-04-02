В Новочеркасске водитель на время блокировал движение, чтобы помочь перейти дорогу дедушке





В Новочеркасске поступок водителя умилил местных жителей. Водитель иномарки на время блокировал движение транспорта, чтобы перевести пенсионера через дорогу.



Момент попал на камеру видеорегистратора одного из автомобилистов 3 апреля. Случай произошел на улице Пушкинской, сообщает DonDay.ru Новочеркасск. Дедушка с палочкой стоял на обочине, ожидая возможности перейти дорогу. Пешеходного перехода поблизости не оказалось. В нерешительности пожилой мужчина просто стоял и ждал, когда поток машин прервётся и можно будет перейти дорогу.



Вдруг перед пенсионером остановился «Ниссан Теана». Водитель иномарки включил «аварийку» и направился к старику. Взяв под руку, мужчина помог ему перейти дорогу. Оказавшись на противоположной стороне, пожилой пешеход на минуту растерялся от такого внимания. Тем временем, водитель вернулся в автомобиль и уехал.



Автомобилистам, следовавшим за «Ниссаном», пришлось подождать несколько минут, пока его водитель помогал пенсионеру. Однако вряд ли кто-то из них подумал возмутиться.



