В Новочеркасске суд поместил директора департамента строительства под подписку о невыезде



В Новочеркасске 16 января городской суд избрал меру пресечения для директора департамента строительства и городского развития Геннадия Зацепилова. Чиновник помещен под подписку о невыезде. Кроме того, по ходатайству следственных органов, Зацепилова отстранили от занимаемой должности, посчитав, что он может оказывать давление на коллег и подчиненных во время следствия.



Теперь сотрудник администрации не имеет права покидать место своего проживания без согласия следователя по особо важным делам, который ведет это дело, сообщает DonDay Новочеркасск.



Изначально уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан» было возбуждено в отношении неопределенного круга лиц. Однако в настоящее время следственными органами установлена вина каждого из чиновников мэрии.



В ближайшее время обвинение будет предъявлено еще одному высокопоставленному чиновнику администрации города. При этом следствие пока не уточняет, сколько именно чиновников сядет на скамью подсудимых по делу о квартирах для сирот.



Напомним, в июле 2015 года администрация Новочеркасска заключила контракт на покупку 26 квартир в микрорайоне Ключевом на улице Центральной, 7. Они предназначались для детей-сирот. Однако вместо новеньких квартир, льготникам предложили переехать в отремонтированное в том же году здание 1962 года постройки, в котором когда-то располагалась столовая. Строение было сдано в эксплуатацию как новое. Сироты обратились в прокуратуру. Они настаивали на том, что жилье им выдано с нарушением законодательства. Прокурорская проверка показала, что 26 выданных квартир не являются благоустроенными, а аукционная комиссия проведена с нарушениями. Это позднее подтвердила и судебная экспертиза.



Уголовное дело в отношении сотрудников администрации Новочеркасска было возбуждено в январе 2016 года.