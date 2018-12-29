В Новочеркасске пожарный создал снежную скульптуру символа Нового года



В Новочеркасске спасатель Сергей Шельпов создал снежную скульптуру символа Нового года. Оригинальный снеговик расположился перед пожарной частью на улице Пушкинской 31 декабря. Информацию об этом передает DonDay Новочеркасск.



Сообщается, что сначала мужчина сделал из снега фигуру свиньи, а затем залил ее водой. На морозе вода замерзла, и фигура стала более прочной. С помощью этого метода пожарный создал скульптуры елок. Кроме того, Сергей Шельпов слепил снеговика.



Мужчина не впервые удивляет жителей города своим талантом. Так, в начале прошлого года он создал гигантскую скульптуру гориллы. А в начале ноября возле части расположилась свинья, которая держит число «2019».