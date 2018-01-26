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В Новочеркасске пожарный слепил снежный кабриолет

В Новочеркасске пожарный слепил снежный кабриолет

В Новочеркасске пожарный Сергей Шельпов в перерывах между вызовами слепил из снега кабриолет. Снежный автомобиль появился рядом с пожарной частью на улице Пушкинской, сообщает DonDay.ru Новочеркасск.

Машина вышла практически в натуральную величину. После того, как скульптура была готова, Сергей покрыл её красной краской.

Ранее, 17 января, когда в городе, наконец, выпало достаточное количество снега, спасатель слепил собаку и огромную черепаху.

Добавим, что своими снежными скульптурами пожарный радует местных жителей каждый год.

В Новочеркасске пожарный слепил снежный кабриолет

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