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В Новочеркасске построят «автозвезду» в честь освобождения города от захватчиков

В Новочеркасске построят «автозвезду» в честь освобождения города от захватчиков
В Новочеркасске построят «автозвезду» в честь освобождения города от захватчиков. Автомобилисты выстроятся фигурно в пятиконечную звезду 13 февраля на Соборной площади.

Организаторы флешмоба приурочили его к 75-летию освобождения Новочеркасска от немецко-фашистских захватчиков. Сбор участников состоится в 19.30. По предварительным данным, на площади фигурно выстроятся более 100 машин.

Набор участников акции и прочие подробности участия обсуждают посредством социальных сетей. Обеспечивать безопасность будут спасатели, полицейские и медики.


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