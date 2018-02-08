В Новочеркасске построят «автозвезду» в честь освобождения города от захватчиков



В Новочеркасске построят «автозвезду» в честь освобождения города от захватчиков. Автомобилисты выстроятся фигурно в пятиконечную звезду 13 февраля на Соборной площади.



Организаторы флешмоба приурочили его к 75-летию освобождения Новочеркасска от немецко-фашистских захватчиков. Сбор участников состоится в 19.30. По предварительным данным, на площади фигурно выстроятся более 100 машин.



Набор участников акции и прочие подробности участия обсуждают посредством социальных сетей. Обеспечивать безопасность будут спасатели, полицейские и медики.





