В Новочеркасске после ссоры с женой пропал без вести 23-летний парень



Житель Новочеркасска пропал после ссоры с женой. Молодой человек уже двое суток не выходит на связь с близкими.



10 ноября 23-летний Вадим Скургин поругался с супругой и ушёл из своего дома на улице Котовского, сообщает DonDay Новочеркасск. Ни в этот день, ни на следующий парень домой не вернулся.



Обеспокоенные родственники просят помочь найти молодого человека. Пропавший высокого роста, худощавого телосложения. В день, когда ушёл из дома, он был одет в чёрную зимнюю куртку, джинсы, обут в чёрные кроссовки.



С собой у Вадима была чёрная спортивная сумка с надписью «Армия России».



Всех, кто знает, где находится Вадим Скургин, просят сообщить по телефонам: 8-900-139-37-55 или 102.