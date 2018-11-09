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В Новочеркасске после ссоры с женой пропал без вести 23-летний парень

В Новочеркасске после ссоры с женой пропал без вести 23-летний парень
Житель Новочеркасска пропал после ссоры с женой. Молодой человек уже двое суток не выходит на связь с близкими.

10 ноября 23-летний Вадим Скургин поругался с супругой и ушёл из своего дома на улице Котовского, сообщает DonDay Новочеркасск. Ни в этот день, ни на следующий парень домой не вернулся.

Обеспокоенные родственники просят помочь найти молодого человека. Пропавший высокого роста, худощавого телосложения. В день, когда ушёл из дома, он был одет в чёрную зимнюю куртку, джинсы, обут в чёрные кроссовки.

С собой у Вадима была чёрная спортивная сумка с надписью «Армия России».

Всех, кто знает, где находится Вадим Скургин, просят сообщить по телефонам: 8-900-139-37-55 или 102.

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