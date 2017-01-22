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В Новочеркасске нашли ребенка, пропавшего в Белгородской области

В Новочеркасске нашли ребенка, пропавшего в Белгородской области

В Новочеркасске нашли 11-летнего Максима Т., пропавшего в Белгородской области. Около 18 часов 17 января ребенок вышел из школы в городе Валуйки и пропал.

Школьника искали родственники, полиция и волонтеры из отряда «Лиза Алерт Юг». Благодаря поисковикам, стало известно, что мальчик может находиться в Ростовской области, а именно в городе Новочеркасске, где живет его отец-военнослужащий.

Добровольцы распространили листовки с информацией о розыске подростка в соцсетях и СМИ. Узнав, что его разыскивают, Максим сам позвонил маме и сказал, где находится. Как выяснилось, отец мальчика увез его из дома, не сообщив об этом его матери.

В настоящее время ребенок ждет приезда мамы, которая заберет его домой.

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