В Новочеркасске нашли ребенка, пропавшего в Белгородской области





В Новочеркасске нашли 11-летнего Максима Т., пропавшего в Белгородской области. Около 18 часов 17 января ребенок вышел из школы в городе Валуйки и пропал.



Школьника искали родственники, полиция и волонтеры из отряда «Лиза Алерт Юг». Благодаря поисковикам, стало известно, что мальчик может находиться в Ростовской области, а именно в городе Новочеркасске, где живет его отец-военнослужащий.



Добровольцы распространили листовки с информацией о розыске подростка в соцсетях и СМИ. Узнав, что его разыскивают, Максим сам позвонил маме и сказал, где находится. Как выяснилось, отец мальчика увез его из дома, не сообщив об этом его матери.



В настоящее время ребенок ждет приезда мамы, которая заберет его домой.