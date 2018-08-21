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В Новочеркасске начали прочистку фонтана, затопившего тротуар в центре города

В Новочеркасске начали прочистку фонтана, затопившего тротуар в центре города
В центре Новочеркасска приступили к прочистке фонтана на проспекте Платовском. Накануне вода из переполненной чаши затопила тротуар.

Бригада «Горводоканала» начала работы 22 августа, сообщает администрация Новочеркасска. Рабочие должны провести прочистку фонтана. В мэрии добавили, что течи возникают регулярно.
- Это связано с тем, что неизвестные откручивают кран с боковой стороны чаши фонтана, - пояснили в горадминистрации. - В результате перенаполненности чаши вода переливается на плитку и деформирует её.

После прочистки фонтана обслуживающая организация – «Горводоканал» – должна восстановить поврежденную тротуарную плитку. Сейчас компания изыскивает средства на эти цели.

В Новочеркасске начали прочистку фонтана, затопившего тротуар в центре города

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