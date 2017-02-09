В Новочеркасске на окраине города нашли свалку из трупов животных





В Новочеркасске на окраине города местный житель нашел свалку трупов собак и кошек. На незаконное «кладбище домашний животных» Иван С. наткнулся 9 февраля на берегу реки Аксай в районе улицы Локомотивной.

- Несколько дней недоумевал по поводу сильного трупного запаха по дороге домой, - рассказал Иван порталу DonDay Новочеркасск. – Решил остановиться в месте, где вонь была наиболее сильной, и осмотреться. Увиденное повергло меня в ужас и шок. В овраге я обнаружил огромное количество пластиковых мешков с останками собак и кошек. Десятки, а может быть, и сотни трупов животных! Некоторые мешки разорвались, и из них вывалились шкуры и части тел.



Мужчина считает, что на это кладбище вывозили убитых животных, которых по документам должны были стерилизовать, чипировать и отпускать на волю. На вместо этого животных могли просто убивать, вывозить и выкидывать на берегу реки. Но не известно, так ли это было в действительности.



Кроме трупов животных, на свалке много бытового мусора, спиленные ветки и мусор с городских кладбищ.



До этого в Новочеркасске произошла массовая гибель птиц, которые съели отравленную пищу, предназначенную для бездомных кошек и собак. Кто именно разбросал эту еду, неизвестно.





