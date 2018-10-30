В Новочеркасске на фасаде здания восстановят историческую надпись времён войны





На фасаде дома на улице Свободы в Новочеркасске восстановят историческую надпись времён Великой Отечественной войны.



Слова «Месть неутолимая! Беспощадная смерть гитлеровским Кровопийцам» были затёрты во время реставрации фасада, сообщает DonDay Новочеркасск. Она была нанесена в период оккупации Новочеркасска немецко-фашистскими захватчиками. Надпись нанесли партизаны-подпольщики, которые вели диверсионную деятельность в тылу врага.



Через много лет после войны фасад здания облицевали, и надпись впервые была утрачена. В 2015 году в честь 70-летия Победы её восстановили по историческим фотографиям. Но в 2018-м во время ремонта на неё нанесли штукатурку.



В управлении архитектуры и градостроительства администрации Новочеркасска пообещали, что историческая надпись будет полностью восстановлена по фотографиям. Работы должны провести в ближайшие две недели. Для этого в Новочеркасск пригласят художника-реставратора.



