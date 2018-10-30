Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Новочеркасске на фасаде здания восстановят историческую надпись времён войны

В Новочеркасске на фасаде здания восстановят историческую надпись времён войны

На фасаде дома на улице Свободы в Новочеркасске восстановят историческую надпись времён Великой Отечественной войны.

Слова «Месть неутолимая! Беспощадная смерть гитлеровским Кровопийцам» были затёрты во время реставрации фасада, сообщает DonDay Новочеркасск. Она была нанесена в период оккупации Новочеркасска немецко-фашистскими захватчиками. Надпись нанесли партизаны-подпольщики, которые вели диверсионную деятельность в тылу врага.

Через много лет после войны фасад здания облицевали, и надпись впервые была утрачена. В 2015 году в честь 70-летия Победы её восстановили по историческим фотографиям. Но в 2018-м во время ремонта на неё нанесли штукатурку.

В управлении архитектуры и градостроительства администрации Новочеркасска пообещали, что историческая надпись будет полностью восстановлена по фотографиям. Работы должны провести в ближайшие две недели. Для этого в Новочеркасск пригласят художника-реставратора.

В Новочеркасске на фасаде здания восстановят историческую надпись времён войны

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.