В Новочеркасске избрали нового атамана Всевеликого войска Донского





Виктор Гончаров стал атаманом на срок до 2023 года. Его кандидатура была принята единогласно на казачьем войсковом совете 22 сентября.



На Войсковой Большой круг съехались представители 17 казачьих округов. На повестке дня, среди прочего, были выборы нового атамана. Казаки единогласно проголосовали за Виктора Гончарова. Он принял регалии, а затем на Евангелии принес атаманскую присягу на верность Всевеликому войску Донскому, обязался свято блюсти честь и достоинство казаков и всего Войска.



После своего избрания Гончаров предложил совету утвердить Михаила Беспалова в должности Первого товарища. Предложение было одобрено большинством голосов.



В тот же день казачий генерал Александр Бирюков был вновь избран председателем Совета стариков Всевеликого войска Донского.



Напомним, что Гончаров уже ранее избирался атаманом — в 2013 году. Также он является замгубернатора Ростовской области и отвечает за экологию и агропромышленный сектор.