В Новочеркасске грузовик повредил трамвайные провода



В Новочеркасске 2 октября движение трамваев было временно приостановлено. Причиной стало повреждение трамвайных проводов.



По словам очевидцев, на площади Юбилейной водитель большегруза с негабаритным грузом зацепил линию, сообщает DonDay Новочеркасск. При этом сам водитель, скорее всего, этого не заметил, потому что не остановился, а продолжил движение. Свидетели инцидента сообщили о случившемся в полицию.



Когда на место приехала ремонтная бригада трамвайного парка, выяснилось, что контактная сеть не повреждена, оборвался только трос-натяжитель. Рабочие закрепили его на опоре, после чего трамвайное движение было восстановлено.