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В Новочеркасске грузовик повредил трамвайные провода

В Новочеркасске грузовик повредил трамвайные провода
В Новочеркасске 2 октября движение трамваев было временно приостановлено. Причиной стало повреждение трамвайных проводов.

По словам очевидцев, на площади Юбилейной водитель большегруза с негабаритным грузом зацепил линию, сообщает DonDay Новочеркасск. При этом сам водитель, скорее всего, этого не заметил, потому что не остановился, а продолжил движение. Свидетели инцидента сообщили о случившемся в полицию.

Когда на место приехала ремонтная бригада трамвайного парка, выяснилось, что контактная сеть не повреждена, оборвался только трос-натяжитель. Рабочие закрепили его на опоре, после чего трамвайное движение было восстановлено.

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