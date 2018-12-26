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В Новочеркасске больше двух месяцев разыскивают пропавшую пенсионерку

В Новочеркасске больше двух месяцев разыскивают пропавшую пенсионерку
В Ростовской области ищут дезориентированную 72-летнюю женщину. Татьяна Мазур пропала 9 октября.

Пенсионерка нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. К её поискам подключились правоохранители и добровольцы.

Рост Татьяны примерно 160 сантиметров. У неё худощавое телосложение, зелёные глаза и тёмно-русые волосы с сединой.

Во что она была одета в день пропажи, неизвестно. Если вы что-то знаете о местонахождении Татьяны Мазур, пожалуйста, сообщите по телефонам 8-800-4-700-54-52 или 112.

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