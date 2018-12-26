В Новочеркасске больше двух месяцев разыскивают пропавшую пенсионерку



В Ростовской области ищут дезориентированную 72-летнюю женщину. Татьяна Мазур пропала 9 октября.



Пенсионерка нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. К её поискам подключились правоохранители и добровольцы.



Рост Татьяны примерно 160 сантиметров. У неё худощавое телосложение, зелёные глаза и тёмно-русые волосы с сединой.



Во что она была одета в день пропажи, неизвестно. Если вы что-то знаете о местонахождении Татьяны Мазур, пожалуйста, сообщите по телефонам 8-800-4-700-54-52 или 112.