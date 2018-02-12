В Новочеркасске автомобилисты построили из машин звезду Победы
Фото: Sky Rostov
В Новочеркасске автомобилисты провели акцию, посвященную 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Около ста машин выстроились в форме звезды. Флешмоб прошёл на площади Ермака, сообщает DonDay Новочеркасск.
Акция началась около 19 часов. Мероприятие было согласовано с городской администрацией. Организаторы тщательно разработали схему построения автомобилей, чтобы акция прошла без накладок. Благодаря подготовке огромную пятиконечную звезду почти из ста машин удалось построить за несколько минут.
Особый эффект зрелище приобрело благодаря включенным фарам автомобилей.