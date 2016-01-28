В Новочеркасске 7-летнему мальчику нужны деньги на срочное лечение



В Новочеркасске объявлен сбор средств на лечение 7-летнего Арсения Лозового. Мальчику требуется длительное и дорогостоящее лечение заграницей.



Беда пришла к маленькому Арсению в 2010 году, когда малышу исполнился годик. Именно тогда ранее активный и здоровый ребенок стал малоподвижным, плохо есть, плакать и не спать по ночам. В результате малыш попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи поставили Арсению страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Началось сложное лечение, которое продолжалось около трех лет. Арсений все выстоял мужественно, и стал постепенно возвращаться к нормальной жизни, пошел в детский сад. С огромным удовольствием он ходил на музыкальные занятия и физкультуру. Но через два года у Арсения обнаружили опухоль в правом яичке, а после гистологии выявили рецидив I.



С февраля по сентябрь 2016 года продолжалась химиотерапия, но на её последнем блоке был обнаружен II рецидив. Ребенку понадобилась срочная пересадка костного мозга. Принять мальчика на трансплантацию согласились в научном центре имени Дмитрия Рогачева в Москве.

В январе 2017 года из центра Рогачева Арсения выписали домой, поскольку все терапевтические опции были исчерпаны. Сейчас у маленького жителя Новочеркасска острый лимфобластный лейкоз, III - очень ранний изолированный костномозговой рецидив.

- Арсений мечтает стать врачом, а еще он очень хочет выздороветь и поехать на море, - говорят родители Арсения. – Он очень любит подвижные игры, и играть со своей морской свинкой Гаврюшей.



Семья Лозовых обратилась в клинику за границей, где их уже готовы принять. Но Арсению потребуется длительное и дорогостоящее лечение, на которое у родителей нет денег.



Мама и папа Арсения обращаются к жителям Дона с просьбой о помощи. Связаться с родителями можно по телефонам: 8-951-524-40-00, 8-908-198-37-57. Средства можно перечислить на карту Сбербанка №4276 5213 7868 9081 на имя Лозовой Татьяны Александровны.

Дополнительная информация есть на сайте благотворительного фонда «Благо детям Новочеркасска».