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В нескольких районах Ростова ограничат движение до конца года

В нескольких районах Ростова ограничат движение до конца года

В нескольких районах Ростова-на-Дону ограничат движение до конца года. Это связано со строительно-монтажными работами, сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения.

-Движение транспорта будет ограничено на улице Максима Горького в створе здания №120. Машины не смогут проехать здесь с 20 февраля до 30 ноября.

- На улице 14-я Линия в створе здания 19/46. Ограничение будет действовать с 20 февраля до 5 декабря.

- На улице Матросова на участке от ул. Коминтерна до пер. Синявский с 20 февраля до 5 декабря.

- На улице Черепахина в створе здания №212. Ограничение будет действовать с 23 февраля до 20 декабря.

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