В нескольких районах Ростова ограничат движение до конца года





В нескольких районах Ростова-на-Дону ограничат движение до конца года. Это связано со строительно-монтажными работами, сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения.



-Движение транспорта будет ограничено на улице Максима Горького в створе здания №120. Машины не смогут проехать здесь с 20 февраля до 30 ноября.



- На улице 14-я Линия в створе здания 19/46. Ограничение будет действовать с 20 февраля до 5 декабря.



- На улице Матросова на участке от ул. Коминтерна до пер. Синявский с 20 февраля до 5 декабря.



- На улице Черепахина в створе здания №212. Ограничение будет действовать с 23 февраля до 20 декабря.