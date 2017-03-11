В нескольких районах Ростова будут неделю отключать электричество





В нескольких районах Ростова будут неделю отключать электричество. Об этом сообщает «Донэнерго». Свет отключат из-за ремонтных работ.



13 марта с 09:00 до 17:00 света не будет на улице Казахской, 109-149, 76-82; улице Цветочной, 2-34, 1-21; переулке Обский, 1-3, 2-4; переулке Мариупольский, 1-13, 2-10.



14 марта электричество отключат на проспекте 20-летия Октября, 49-75, 24-62; улице Кемеровской, 51-69, 48-72; улице Тихого Дона, 31-47, 30-40.



15 марта с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: улица Погодина, 21-81; улица Парковая, 24-64, 27-71; переулок Ставропольский, 28-56; улица Горская, 21-35; переулок Краснознаменский, 34-52, 39-61.



16 марта с 09:00 до 17:00 электричества не будет по адресам: проспект Коммунистический, 49/2; улица 2-я Краснодарская, 96/4, 96/5.



17 марта - с 09:00 до 17:00 свет отключат на проспекте Ленина в домах 97, 99, 99А, 97А.