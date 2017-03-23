В нападении на воинскую часть в Чечне участвовали двое уроженцев Ростовской области





Установлены личности боевиков, напавших на воинскую часть Федеральной службы войск национальной гвардии в Наурском районе Чечни.



Двое из них уроженцы Ростовской области, один Волгоградской области, трое Чечни.

- Сейчас нет сомнений в том, что бандиты намеревались совершить резонансные теракты с использованием оружия, если бы им удалось его добыть и уйти живыми, - написал на своей странице в соцсети глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.



Как сообщают в национальной гвардии России, район боестолкновения блокирован. На месте происшествия работают оперативно-следственная группа и взрывотехники ФСБ. Для выяснения всех обстоятельств в Чечню прибыла оперативная группа Центрального аппарата войск национальной гвардии.



Напомним, ночью 24 марта под прикрытием тумана боевики попытались проникнуть на территорию воинской части. В ходе завязавшейся перестрелки шесть из них были убиты, двоим удалось скрыться. Также погибли шесть бойцов Росгвардии.



В связи с нападением боевиков, все силовые структуры Ростовской области, а также воинские части Северо-Кавказского округа переведены в режим боевой готовности.