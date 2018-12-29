В начале января жители Ростовской области смогут наблюдать за звездопадом



В начале января жители Ростовской области смогут наблюдать за уникальным звездопадом. Стать свидетелем метеорного потока Квадрантиды можно с 23 часов 3 января до утра следующего дня.



Падающие метеоры будет видно в созвездии Волопас, расположенном в восточной части неба. Уникальное астрономическое явление началось 28 декабря и продлится до 12 января. Однако наиболее ярким оно будет именно в ночь на 4 января. Из созвездия будут вылетать до 120 метеоров в час.



Стоит отметить, что обычно звездопады носят названия созвездий. Поток Квадрантиды назван в честь созвездия Стенного Квадранта, который в настоящее время не состоит в официальном списке созвездий.