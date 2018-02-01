В начале следующей недели сотни домов в Ростове останутся без света
В начале следующей недели жители сотен домов в Ростове останутся без электроэнергии. Об отключении сообщают городские электросети.
5 февраля с 9:30 до 17:00 электроэнергию отключат на улицах:
- Крименчугской, в домах со 2 по 22 и с 1 по 5;
- Киргизской, в домах с 20 по 38;
- в пер. Беломорском, в домах с 37 по 69;
- в пер. Днепровском, в домах с 38 по 64 и с 35 по 61;
- в пер. Игарском, в домах с 38 по 66 и с 29 по 63;
- в пер. Донецком, в домах с 25 по 39 и с 36 по 66;
- в пер. Хоперском, в домах с 23 по 39 и с 26 по 44;
- в пер. Медведицком, в домах с 28 по 48 и с 25 по 47;
- в пер. Сальском, в домах с 28 по 44;
- Белорусской, в домах с 21 по 55;
с 9:00 до 17:00:
- Российской, в домах со 2 по 14;
- Курчатова, в домах 2, 2а.
- Миронова, 4А, 12/4, 12/6, 12/7, 12/8;
- на просп. Стачки, в домах с 36 по 48, 23/48;
- Петрашевского, в домах с 87 по 105 и с 21 по 23;
- Белорусской, в домах с 21 по 51;
- Киргизской, в домах с 20 по 38;
- Кременчугской, в домах с 1 по 5 и со 2 по 22;
- в пер. Сальском, в домах с 22 по 42;
- в пер. Медведицком, в домах с 25 по 47 и с 28 по 48;
- в пер. Хоперском, в домах с 21 по 39 и с 24 по 44;
- в пер. Донецком, в домах с 23 по 39 и с 34 по 68;
- в пер. Игарском, в домах с 29 по 65 и с 36 по 68;
- в пер. Днепровском, в домах с 33 по 61 и с 36 по 66;
- в пер. Беломорском, в домах с 35 по 71.
5 и 6 февраля с 9:00 до 17:00 электроэнергию будут отключать на улицах:
- Селиванова, в домах с 1 по 21 и с 34 по 62;
- Промышленной, в домах с 43 по 71 и с 54 по 84;
- Металлургической, в домах с 22 по 38 и с 115 по 117;
- в пер. Деревообделочном, в домах с 5 по 15 и со 2 по 14;
- в пер. Сборном, в домах с 3 по 13 и со 2 по 14;
- в пер. Литейном, в домах с 1 по 15 и со 2 по 14;
- на пр. Шолохова, в домах с 83 по 107.
6 февраля с 9:00 до 17:00 подача электроэнергии будет прекращена на улицах:
- Волгостроевской, в домах с 35 по 73 и с 42 по 94;
- Шатурской, в домах с 55 по 111 и с 40 по 84;
- Кржижановского, в домах с 115 по 163, с 130 по 182, с 62 по 94 и с 43 по 75;
- Герцена, в домах с 135 по 143;
- в пер. Конном, в домах с 1 по 9 и со 2 по 20;
- в пер. Красной Звезды, в домах с 1 по 21 и со 2 по 18;
- в пер. Ударников, в домах с 1 по 29 и со 2 по 22;
- Шатурской, в домах с 1 по 21 и со 2 по 14;
- Владиленской, в домах с 55 по 187 и с 42 по 126;
- А. Блока, в домах с 1 по 27 и со 2 по 28;
- Я. Колоса, в домах с 9 по 25 и с 10 по 30;
- в пер. Гельца, в домах с 17 по 35 и с 12 по 26;
- Герцена, в домах с 81 по 89;
- Туполева, 3, 5, 7, 9/2;
- ДНТ «Восток»;
- Зорге, 25/3, 25/4, 33/6;
- Ерёменко, 56/4;
с 9:30 до 17:00:
- Крименчукской, в домах со 2 по 22 и с 1 по 5;
- Киргизской, в домах с 20 по 38;
- в пер. Беломорском, в домах с 37 по 69;
- в пер. Днепровском, в домах с 38 по 64 и с 35 по 61;
- в пер. Игарском, в домах с 38 по 66 и с 29 по 63;
- в пер. Донецком, в домах с 25 по 39 и с 36 по 66;
- в пер. Хоперском, в домах с 23 по 39 и с 26 по 44;
- в пер. Медведицком, в домах с 28 по 48 и с 25 по 47;
- в пер. Сальском, в домах с 28 по 44;
- Белорусской, в домах с 21 по 55.
В этот же день в течение двух часов, с 10:00 до 12:00, света не будет на улицах:
- Лихачева, в домах с 15 по 35 и с 12 по 42;
- 12-го Декабря, в домах с 51 по 69 и с 70 по 92;
- Карбышева, в домах с 33 по 41;
- Грисенко, в домах с 16 по 40;
- 20-летия Октября, 70;
7 февраля с 9:00 до 17:00 подача электроэнергии будет прекращена на улицах:
- 1-й Киргизской, в домах 38А, 38Б, 38В;
- Кременчугской, 1;
- в пер. Донецкой, 23 Б;
- Зорге, 27/3, 27/6, 27/7.
8 февраля с 9:00 до 17:00 без света останутся жильцы домов №№ 25/5, 27/2, 27/5 по улице Зорге.