В начале рабочей недели в Ростове сотни домов останутся без света



Фото: Karel.aif.ru



В Ростове в начале рабочей недели сотни домов останутся без света.



Так, 22 января с 9 утра до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:

- Каратаева в домах с 49 по 81 и с 72 по 130;

- Просторной в домах с 258 по 272;

- Вятской 61, 61/1, 63, 63/1, 63/2, 63/3;

- Красноармейской в домах с 23 по 29;

- Города Волос в домах с 6 по 10 и № 7;

- пер. Соборном в домах с 39 по 43 и №№ 56, 58/7.



В этот же день на два часа, с 10 до 12, без света останутся жильцы улиц:

- Калинина домов с 33 по 41 и с 42 по 46 и №№ 27А, 25Б, 26А/90;

- 2-й Кольцевой № 107;

- 3-й Кольцевой домов с 76 по 92 и с 89 по 103;

- 4-й Кольцевой домов с 41 по 59 и с 24 по 62;

- 5-й Кольцевой домов с 21 по 51 и с 32 по 58;

- 6-й Кольцевой домов с 55 по 67.



23 января с 9 до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:

- Социалистической в домах с 209 по 219 и с 224 по 240;

- пер. Грибоедовском в домах с 31 по 51 и с 54 по 72;

- пр. Театральном в домах с 21 по 35;

- Станиславского в домах с 231 по 243;

- 7-го февраля в домах с 27 по 53 и с 22 по 44;

- Гоголевской в домах с 17 по 33 и с 18 по 36;

- Ломоносовской в домах с 13 по 29 и с 12 по 30;

- Станиславского в домах с 215 по 229;

- Текучева № 139 и № 139а;

- пер. Семашко № 117, № 117г, д;

- Вятской №№ 65, 65/1, 67, 67/1, 67/3;

- пер. Кристальном 5;

- с/т «Дружба».



24 января с 9 до 17 часов электроэнергию отключат на улицах:

- Текучева в домах № 139г и № 139в;

- пер. Семашко в домах № 117в, № 117б и № 117е;

- пер. Днепровском № 110/15;

- Вятской в домах №№ 49, 49/2, 51, 53, 55, 57;

- Миронова № 4, в домах с 12 по 14 и №№ 12/6, 12/7, 12/8;

- пр. Шолохова в домах с 123 по 161;

- Новомосковской в домах с 1 по 17 и с 2 по 34;

- Полторацкого в домах с 25 по 67 и с 10 по 56;

- Просвещения в домах с 1 по 3 и с 2 по 20;

- Красноармейской в домах с 23 по 29;

- Города Волос в домах с 6 по 10 и № 7;

- пер. Соборном в домах с 39 по 43 и №№ 56 и 58/7;

- Левобережной 28 А, Б.



В этот же день с 10 до 12 часов электроэнергии не будет по адресам:

- 3-й Баррикадная 24;

- Калинина в домах с 1 по 25, с 2 по 40 и № 32А;

- 2-й Кольцевой в домах с 76 по 102 и с 81 по 111;

- 3-й Кольцевой в домах с 60 по 74 и с 77 по 87;

- Мадояна в домах с 1 по 33;

- пл. Рабочая в домах с 18 по 24.



С 22 января по 5 февраля с 9 утра до 17 часов электроэнергию будут отключать на улицах:

- 30-летия Октября в домах с 94 по 146, с 61 по 97 и №№ 91А, 91Б, 91В.



С 22 января по 1 февраля с 9 утра до 17 часов подача электричества будет прекращена на улицах:

- Портовой в домах с 237 по 315;

- пер. Бойцовском в домах с 11 по 25 и с 28 по 42;

- Матросова в домах с 2 по 64 и с 1 по 47;

- Минаева №№ 11, 19, 25;

- Войкова в домах с 180 по 182 и № 245;

- Верхний Железнодорожный проезд 11Б, в домах с 19 по 67 и №№ 26А, 26, 49, 49А;

- пер. Рабфаковском в домах с 1 по 9 и с 2 по 20;

- пер. Синявском в домах с 4 по 24 и с 11 по 29;

- пер. Туристском в домах с 2 по 18 и с 1 по 21;

- пер. Чичеренском в домах с 2 по 18 и с 3 по 17;

- пер. Магнитном в домах с 18 по 20 и № 19;

- пер. Пограничном в домах с 3 по 5;

- 1-й Круговой № 86 и № 90;

- Бакланова № 8;

- 2-й Володарского в домах с 185 по 233;

- Дубовского в домах с 17 по 27 и № 42;

- пер. Думчева № 7 и в домах с 10 по 12;

- 1-й Круговой 92;

- Кузнечной в домах с 252 по 336 и с 273 по 441;

- пер. Лосева в домах с 8 по 10;

- Магнитогорской в домах с 101 по 109 и с 176 по 196;

- Минаева в домах с 29 по 55 и с 30 по 54;

- Портовой в домах с 250 по 332;

- пер. 1-м Поселковом в домах с 1 по 17 и с 2 по 4;

- пер. 2-м Поселковом в домах с 44 по 50;

- пер. Туроверова в домах с 17 по 19.