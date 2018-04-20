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В начале недели в Ростове в десятках домов отключат свет

В начале недели в Ростове в десятках домов отключат свет
В Ростове в начале недели в десятках домов отключат электроэнергию. Причиной отключения света станет техническое обслуживание оборудования. Об этом сообщает МКП «Ростгорсвет».

Так, 24 апреля с 9 до 16 часов света не будет в переулке Днепровском, в домах №№ 124 В, Д, Е, Б, Г, И, 124/7. В этот же день с 9 утра до часа ночи без электроэнергии останутся жильцы домов № 6 и № 10 на улице Миронова.

26 апреля с 9 до 16 часов будут обесточены дома №№ 15, 15А, В, Г на улице Лелюшенко, а также храм Пресвятой Богородицы и банк «Тройка Ренессанс».

На следующий день, 27 апреля, с 9 до 16 часов света не будет на проспекте 40-летия Победы, в домах №№ 103Б, 103, 99 и 99А.

28 апреля подача электроэнергии будет прекращена с 9 до 16 часов в домах №№ 103 и 101/1 по улице Еременко.

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