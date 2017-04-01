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В начале недели в Ростове резко потеплеет

В начале недели в Ростове резко потеплеет

В Ростове в начале следующей недели ожидается резкое потепление. В понедельник в донской столице прогнозируется +16. Во вторник температура поднимется ещё на один градус и продержится на этом уровне до конца недели.

Постепенно теплее будет становиться и ночью. К концу недели ночами воздух прогреется до +7-+8 градусов.

При этом в городе сохранится переменная облачность. К выходным ожидается небольшой дождь. Начало апреля принесёт тепло на всю территорию Ростовской области. В северных районах температура поднимется до +13-+15, в южных до +17.

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