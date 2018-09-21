В начале недели десятки улиц Ростова останутся без света



В начале недели десятки улиц Ростова останутся без света. О масштабных отключениях электричества информирует компания «Донэнерго».



Так, 24 сентября электричества не будет в центре города по адресам: ул. Пушкинская, 211, 215, 217, 221, 225 227; ул. Адыгейская, 30. Отключения продлятся с 9 до 16 часов.



Кроме того, в этот же день без света останутся ростовчане, проживающие по адресам: ул. Балашовская, 13-17, 10-16; ул. Вагулевского, 5-25, 4-16; пер. Защитный, 1-13, 23-33, 2-22; пер. Моторный, 1-23, 2-20; ул. Трудящихся, 1-45, 2-44; пер. Кавалерийский, 12-14; ул. Межевая, 3-83, 2-76; ул. Нагорная, 3-71, 2-86; ул. Профсоюзная, 3-19, 6-104; ул. Русская, 1-7, 2-28; пер. Солдатский, 1-11, 2-10; ул. Тельмана, 55-71, 36, 58; ул. Лермонтовская, 90, 92, 93-119; ул. Города Волос, 25, 35; пер. Газетный, 111-119; пер. Семашко, 98-106; ул. Майская, 1-13, 2-12; ул. 18-я Линия, 1-23, 2-30; пл. Карла Маркса, 16-30, 7-11; ул. Советская, 3-11; пер. Иртышский, 41-117, 52-120; пер. Пронский, 39-105, 38-98; пер. Свирский, 73-93, 78-98; ул. Белорусская, 84-90; ул. Украинская, 93-107, 74-86; ул. Вятская, 58-64; ул. Ленинаканская, 4-14, 3-13; ул. Пухляковская, 2-20, 1-15; ул. Атарбекова, 2-18, 1-19; ул. Баграмяна; ул. Южная; ул. 1-я Опрятная; ул. 2-я Опрятная; ул. 3-я Опрятная; ул. 4-я Опрятная; ул. 5-я Опрятная; пер. Сумский; пер. Дубовский. Здесь терпеть неудобства придется с 9 до 17 часов.



Ненадолго свет отключат в домах по таким адресам: пер. Водоотводный, 1-25, 2-24; ул. Загорская, 10-40, 17; пер. Отечественный, 1-23, 2-22; ул. Петрашевского, 51-53; пер. Ракетный, 1-29, 2-28; пр. Стачки, 9Б; ул. Казахская, 20-42; ул. 2-я Киргизская, 45-47, 32; пер. Манычский, 3-31, 6-34; пер. Сальский, 1-27, 2-24; пер. Медведицкий, 1-21, 2-24; пер. Донской, 1-21, 2-32. Отключения продлятся с 9 до 13 часов.



С 10 до 12 часов света не будет по улице Суворова, 34А, 34-42, 45-69 и улице Б. Садовая, 87-97.



В переулке Хоперском, 1-21, 2-24 неудобства придется потерпеть с 13 до 17 часов.



Отмечается, что отключения связаны с работами для исключения аварийных ситуаций на оборудовании.