В начале недели десятки домов в Ростове останутся без света



Фото: Anapa-ch.ru

В Ростове в начале рабочей неделе пройдёт массовое отключение света.



12 ноября, в понедельник, с 9 до 17 часов электричества не будет на улицах:

- 2-й Киргизской, в домах с 46 по 58 и с 67 по 91;

- Казахской, в домах с 58 по 74;

- Кобяковка, в домах с 1 по 25;

на проспекте 40 лет Победы, 332;

в переулках:

- Обском, в домах со 2 по 38 и с 3 по 17;

- Уральском, в домах с 1 по 31 и со 2 по 36;

- Ухтомском, в домах с 1 по 35 и со 2 по 38.



с 10 до 13 часов света не будет в домах с 1 по 13/5 и с 1 по 12 по переулку Старочеркасскому и в домах №№ 7, 8 и 5/6 на улице Зоологической.



С 12 по 14 ноября с 9 до 17 часов электроэнергию отключат на улицах:

- Нансена, в домах с 205 по 299;

- Турмалиновской, в домах с 1 по 57 и со 2 по 54;

- Калиновской;

- Сельской;

- Константиновской, в домах со 2 по 18 и с 41 по 45;

в переулках:

- Обуховском;

- Партизанском;

- Шарнирном;

- Семафорном;

- Автомобильном, в домах с 1 по 21 и со 2 по 18;

- Казахстанском;

- Искрянском;

- Дагестанском;

- Якутском;

- Узбекском.



Во вторник, 13 ноября, с 9 до 17 часов света не будет на улицах:

- Украинской, в домах с 41 по 73 и с 20 по 54;

- Вятской, в домах с 80 по 94;

в переулках:

- Хибинском, в домах с 83 по 127 и с 82 по 130;

- Кубанском, в домах со 115 по 139 и со 108 по 132;

- Манычском, в домах с 89 по 133 и с 82 по 124;

- Сальском, в домах со 101 по 123 и с 82 по 96;

- Медведицком, в домах с 61 по 87 и с 62 по 86.



В среду,14 ноября, с 9 до 17 часов обесточат дома по адресам:

- улица Вяземцева, с 11 по 33 и с 22 по 44;

- переулок Кисловодский, с 1 по 23 и со 2 по 26;

- переулок Железноводский, с 15 по 35 и с 18 по 40;

- переулок Бакинский, с 25 по 31 и с 28 по 36;

- переулок Бесланский, с 16 по 32 и с 1 по 15;

- переулок Контактный, с 27 по 41;

- улица Школьная, с 1 по 11 и со 2 по 12;

- улица Гранёная, с 1 по 19;

- переулок Конотопский, с 1 по 15 и со 2 по 24;

- переулок Технический, с 1 по 17 и со 2 по 26;

- улица Стадионная, с 3 по 9а и 11/6;

- улица Целиноградская, 4/5 и с 4 по 6/11;

- улица Фрунзе, с 3 по 5/3;

- переулок Биржевой;

- переулок Тимирязева;

- улица 40-я Линия, с 32 по 64 и с 5 по 31;

- улица Школьная, с 30 по 58 и с 31 по 41;

- улица Черевичкина, с 52 по 62;

- улица Рябышева, с 58 по 66 и с 79 по 93;

- улица Рыльского, со 2 по 24 и с 1 по 5;

- переулок Карьерный, со 2 по 12;

- улица Горсоветская, с 57 по 79 и с 40 по 68;

- улица Солидарности, с 226 по 236 и с 219 по 279;

- улица Кржижановского, с 207 по 235 и с 236 по 252;

- переулок Гарибальди, с 1 по 33 и со 2 по 26;

- улица Детская, с 221 по 263 и с 196 по 244;

- улица Равенства, с 36 по 64 и с 41 по 67;

- улица Международная, с 29 по 55 и с 30 по 60;

- переулок Вертолетный, с 1 по 11;

- улица Коминтерна, с 39 по 77 и с 42 по 88;

- улица Курортная, с 67 по 95 и с 68 по 92;

- улица Горбачева, со 123 по 145 и с 86 по 108;

- улица 1-я Володарского, с 49 по 75 и с 72 по 92а;

- улица 2-я Володарского, со 104 по 158 и с 133 по 185;

- улица Артемовская, с 68 по 88 и с 45 по 73;

- улица Днепростроевская, 124, 126, со 136 по 148 и со 119 по 129;

- улица Круговая, с 70 по 90 и с 79 по 89;

- переулок Лосева, со 2 по 4 и с 1 по 9;

- улица Минаева, со 2 по 26 и с 1 по 27;

- улица Бакланова, с 3 по 7 и с 6 по 16;

- улица Горсоветская, с 30 по 34.



Отключение связано с профилактическими работами.