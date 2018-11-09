В начале недели десятки домов в Ростове останутся без света
Фото: Anapa-ch.ru
В Ростове в начале рабочей неделе пройдёт массовое отключение света.
12 ноября, в понедельник, с 9 до 17 часов электричества не будет на улицах:
- 2-й Киргизской, в домах с 46 по 58 и с 67 по 91;
- Казахской, в домах с 58 по 74;
- Кобяковка, в домах с 1 по 25;
на проспекте 40 лет Победы, 332;
в переулках:
- Обском, в домах со 2 по 38 и с 3 по 17;
- Уральском, в домах с 1 по 31 и со 2 по 36;
- Ухтомском, в домах с 1 по 35 и со 2 по 38.
с 10 до 13 часов света не будет в домах с 1 по 13/5 и с 1 по 12 по переулку Старочеркасскому и в домах №№ 7, 8 и 5/6 на улице Зоологической.
С 12 по 14 ноября с 9 до 17 часов электроэнергию отключат на улицах:
- Нансена, в домах с 205 по 299;
- Турмалиновской, в домах с 1 по 57 и со 2 по 54;
- Калиновской;
- Сельской;
- Константиновской, в домах со 2 по 18 и с 41 по 45;
в переулках:
- Обуховском;
- Партизанском;
- Шарнирном;
- Семафорном;
- Автомобильном, в домах с 1 по 21 и со 2 по 18;
- Казахстанском;
- Искрянском;
- Дагестанском;
- Якутском;
- Узбекском.
Во вторник, 13 ноября, с 9 до 17 часов света не будет на улицах:
- Украинской, в домах с 41 по 73 и с 20 по 54;
- Вятской, в домах с 80 по 94;
в переулках:
- Хибинском, в домах с 83 по 127 и с 82 по 130;
- Кубанском, в домах со 115 по 139 и со 108 по 132;
- Манычском, в домах с 89 по 133 и с 82 по 124;
- Сальском, в домах со 101 по 123 и с 82 по 96;
- Медведицком, в домах с 61 по 87 и с 62 по 86.
В среду,14 ноября, с 9 до 17 часов обесточат дома по адресам:
- улица Вяземцева, с 11 по 33 и с 22 по 44;
- переулок Кисловодский, с 1 по 23 и со 2 по 26;
- переулок Железноводский, с 15 по 35 и с 18 по 40;
- переулок Бакинский, с 25 по 31 и с 28 по 36;
- переулок Бесланский, с 16 по 32 и с 1 по 15;
- переулок Контактный, с 27 по 41;
- улица Школьная, с 1 по 11 и со 2 по 12;
- улица Гранёная, с 1 по 19;
- переулок Конотопский, с 1 по 15 и со 2 по 24;
- переулок Технический, с 1 по 17 и со 2 по 26;
- улица Стадионная, с 3 по 9а и 11/6;
- улица Целиноградская, 4/5 и с 4 по 6/11;
- улица Фрунзе, с 3 по 5/3;
- переулок Биржевой;
- переулок Тимирязева;
- улица 40-я Линия, с 32 по 64 и с 5 по 31;
- улица Школьная, с 30 по 58 и с 31 по 41;
- улица Черевичкина, с 52 по 62;
- улица Рябышева, с 58 по 66 и с 79 по 93;
- улица Рыльского, со 2 по 24 и с 1 по 5;
- переулок Карьерный, со 2 по 12;
- улица Горсоветская, с 57 по 79 и с 40 по 68;
- улица Солидарности, с 226 по 236 и с 219 по 279;
- улица Кржижановского, с 207 по 235 и с 236 по 252;
- переулок Гарибальди, с 1 по 33 и со 2 по 26;
- улица Детская, с 221 по 263 и с 196 по 244;
- улица Равенства, с 36 по 64 и с 41 по 67;
- улица Международная, с 29 по 55 и с 30 по 60;
- переулок Вертолетный, с 1 по 11;
- улица Коминтерна, с 39 по 77 и с 42 по 88;
- улица Курортная, с 67 по 95 и с 68 по 92;
- улица Горбачева, со 123 по 145 и с 86 по 108;
- улица 1-я Володарского, с 49 по 75 и с 72 по 92а;
- улица 2-я Володарского, со 104 по 158 и с 133 по 185;
- улица Артемовская, с 68 по 88 и с 45 по 73;
- улица Днепростроевская, 124, 126, со 136 по 148 и со 119 по 129;
- улица Круговая, с 70 по 90 и с 79 по 89;
- переулок Лосева, со 2 по 4 и с 1 по 9;
- улица Минаева, со 2 по 26 и с 1 по 27;
- улица Бакланова, с 3 по 7 и с 6 по 16;
- улица Горсоветская, с 30 по 34.
Отключение связано с профилактическими работами.