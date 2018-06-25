В музеях Дона пройдет футбольная ночь

Болельщики с FAN-ID смогут посетить мероприятия бесплатно.



Футбольную ночь проведут в музеях Ростовской области. Экскурсии и развлекательные мероприятия подготовили крупнейшие музеи региона. Как рассказал министр культуры Ростовской области Владимир Бабин, мероприятия пройдут 27 июня до 23:00.



- Футбольную ночь проведут музеи в Ростове, Таганроге, Новочеркасске и станице Старочеркасской, - рассказал Владимир Бабин. - Организаторы подготовили для гостей увлекательные экскурсии, конкурсы и другие мероприятия, которые придутся по душе не только футбольным болельщикам, но и ценителям искусства.



Так, в Ростовском областном музее изобразительных искусств посетителей ждут девять тематических площадок. Гости поучаствуют в арт-играх, творческих экскурсиях, музыкальных концертах. Футбольную ночь откроет культурно-развлекательная программа «Спорт! Здоровье! Красота!» во дворике музея на проспекте Чехова, 60. В зале западноевропейского искусства состоится арт-матч художников. В необычном турнире примут участие пять команд. В актовом зале откроется выставка «Жизнь в ритме спорта», и пройдет киномарафон «Футбол - игра сильных и смелых». В здании музея на улице Пушкинской, 115 пройдут концерты классической музыки. А в зале японской гравюры посетители смогут испытать себя в викторинах и арт-играх.



Гости Ростовского музея краеведения увидят настоящие латиноамериканские танцы. Кроме того, посетители научатся своими руками создавать настоящие футбольные сувениры на мастер-классе ростовского художника Максима Ильинова. Для самых маленьких гостей в центральном дворике пройдет детский концерт. Также в залах ребята смогут поучаствовать в конкурсе рисунков. Лучшие юные художники получат призы. Взрослых ждет интерактивная экскурсия «Из истории пивоварения на Дону». Завершится футбольная ночь рок-концертом.



Сотрудники музея истории донского казачества Новочеркасска организуют сразу несколько тематических экскурсий. Посетителям расскажут о донском казачестве, покажут произведения оружейного искусства из коллекции музея. В атаманском дворце проведут чаепитие по традициям 19 века. За чашкой ароматного напитка гости услышат историю дворца. Также посетители сыграют в фанты. В царской России это развлечение было неотъемлемой частью светского вечера.



Гости художественного музея Таганрога смогут посетить лекции о связи художественного мира со спортом или поучаствовать в конкурсе на лучшую футбольную кричалку. Кроме того, во время футбольной ночи пройдет виртуальная выставка произведений искусства, посвященная спорту. Для гостей организуют множество игр, мастер-классов, квестов, викторин. Также состоятся показательные выступления воспитанников спортивной школы, и прозвучат песни о футболе.



В Старочеркасском музее-заповеднике будет работать развлекательная площадка «Для любителей футбола». Там пройдут игры «Пенальти», «Удаление с поля» и футбольная викторина.



В Азовском музее-заповеднике гости смогут пообщаться с футбольным арбитром, ассистентом высшего дивизиона чемпионата России среди женских команд Анной Дмитриевой. Также можно посетить экскурсию-игру «Игра в мяч. Эволюция».



Отметим, что для обладателей паспортов болельщика вход в музеи бесплатный. Программу и основные мероприятия футбольной ночи можно посмотреть на сайтах музеев.