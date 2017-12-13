Авторизация

Регистрация


  • USD 58.71
  • EUR 69.40
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В мусорном контейнере в Шахтах нашли тело мёртвого младенца

В мусорном контейнере в Шахтах нашли тело мёртвого младенца

В городе Шахты в мусорном контейнере нашли мёртвого младенца. Тело новорожденной девочки обнаружили местные жители 15 декабря.

Тельце малышки находилось в целлофановом пакете в мусорном контейнере, расположенном возле многоквартирных жилых домов по улице Илюшина.
- Видимых признаков насильственной смерти на теле ребёнка не обнаружено, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - По результатам осмотра следователем назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти ребенка.

Устанавливаются обстоятельства рождения ребенка, а также разыскивается его мать.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.