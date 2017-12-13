В мусорном контейнере в Шахтах нашли тело мёртвого младенца
В городе Шахты в мусорном контейнере нашли мёртвого младенца. Тело новорожденной девочки обнаружили местные жители 15 декабря.
Тельце малышки находилось в целлофановом пакете в мусорном контейнере, расположенном возле многоквартирных жилых домов по улице Илюшина.
- Видимых признаков насильственной смерти на теле ребёнка не обнаружено, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - По результатам осмотра следователем назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти ребенка.
Устанавливаются обстоятельства рождения ребенка, а также разыскивается его мать.