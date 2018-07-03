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В Московской области ищут 28-летнего ростовчанина

В Московской области ищут 28-летнего ростовчанина
В Московской области ищут 28-летнего ростовчанина. Уроженец донской столицы Антон Чеканов ушел из арендованной квартиры в Балашихе 14 июня и не вернулся обратно. О его местонахождении ничего не известно до сих пор.

По данным поискового отряда «Лиза Алерт Юг», рост разыскиваемого - 176 сантиметров, худощавое телосложение, глаза голубые, волосы светлые. В тот день ростовчанин был одет в черные джинсы, светлую футболку, кроссовки. С собой у него был велосипед.

Всех, кто видел Антона, просят позвонить по телефонам: 8-800-54-52 или 112.

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