В могиле меотки в Ростове нашли древнюю косметику



В могиле меотки в Ростове археологи нашли древнюю косметику.



В одном из захоронений, расположенных между улицей Соколова и проспектом Чехова, учёные нашли минерал реальгар. Древние женщины использовали его в косметических целях, считалось, что реальгар обладает омолаживающим действием.



Там же находились и другие предметы женского обихода: зеркало (круглый кусок хорошо отполированного металла), ножницы, ещё один железный фрагмент, скорее всего, шило, и бусина. Рядом лежал мел. Как сообщалось ранее, у древних людей мел являлся символом чистоты, негреховности и должен был, видимо, способствовать лучшему переходу в мир иной.







Этим находкам предшествовала ещё одна. Когда археологи только вскрыли входной колодец могилы, обнаружили там останки лошади.

- У меотов было принято во входной колодец могил людей высокого и относительно высокого статуса класть целую тушу или отдельные части коня, коровы или барана, - рассказал руководитель археологической экспедиции Александр Нечипорук. - В некоторых случаях туда могли класть «чучело» животного, состоящее, как правило, из головы, нижней части ног и шкуры.



Специалисты предполагают, что в женские могилы чаще клали коров, а в мужские — лошадей. Но эта теория ещё должна найти подтверждение.



Напомним, в Ростове на улице Станиславского археологи обнаружили могильник Ростовского городища. На данный момент там нашли более 130 захоронений.



На днях ученые извлекли из земли останки ребёнка. В его могиле находился железный жезл с колокольчиком на конце и гривна — показатели высокого ранга покойного.





