В микрорайоне Суворовском появится школа на 1 340 мест





Современная школа, рассчитанная на 1 340 учащихся, появится в микрорайоне Суворовском.



В Ростове продолжается освоение нового жилого района Суворовский градостроительной емкостью 1,2 млн кв. м. Застройка микрорайона ведётся комплексно: одновременно с жилыми домами возводятся первоочередные объекты социальной инфраструктуры.







В 2017 году администрацией города запланировано выделение бюджетных средств на начало строительства школьного комплекса. Согласно проекту в состав школы войдут четыре зоны: застройки, отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Все здания будут соединены между собой внутренними автопроездами. В городской администрации представили эскизы будущей школы.

- Проектом в школьном комплексе предусмотрены большой многофункциональный актовый и спортивный залы, соответствующие самым современным стандартам, - рассказали в администрации Ростова. - Компоновка спортивной зоны будет соответствовать требованиям к физкультурно-спортивным сооружениям и иметь четкое функциональное зонирование территории.







После сдачи в эксплуатацию школа будет работать в одну смену.



Кроме того, в 2017 году в рамках программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону» за бюджетный счет планируется начать строительство трёх детских садов на 395 мест. Поэтапно, начиная с 2018 года, в эксплуатацию будут вводиться:

- детский сад на 160 мест на территории военного городка № 140 в жилом районе Суворовский;

- детский сад в Х мкр. ЗЖМ на 110 мест;

- детский сад по адресу: улица Дарвина - Пархоменко на 125 мест.



