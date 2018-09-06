В микрорайоне «Красный Аксай» от ЮСИ отметили новоселье более 500 ростовчан



В микрорайоне «Красный Аксай» компания «ЮгСтройИнвест» вручила ключи от квартир в новом доме – литере 5. Ростовчане получили не только комфортные квартиры, но и большую футбольную площадку прямо во дворе дома. В честь новоселья гостей праздника развлекали аниматоры и артисты детского танцевального коллектива «Тодес», а виртуозы футбольного фристайла продемонстрировали на новом поле искусство владения мячом.



По словам директора «ЮгСтройИнвеста» Игоря Папко, еще на стадии проектирования дома учитывались все пожелания будущих жильцов микрорайона. Он отметил, что к строительству крупных жилых микрорайонов нужно подходить комплексно, чтобы все необходимое для жизни и досуга было поблизости.



- Мы постарались создать все необходимые условия для комфортного проживания. Здесь есть зона барбекю, семейного отдыха, просторные аллеи с арт-объектами и спортивные площадки, - рассказал Игорь Владимирович. – В октябре мы начинаем строительство школы. Уже скоро здесь смогут учиться более тысячи жителей нашего микрорайона.



Настоящим сюрпризом стал визит игроков футбольного клуба «Ростов» Мацея Вилюша и Артема Щадина. Футболисты оценили качество строительства и хорошую спортивную инфраструктуру в «Красном Аксае», а также поздравили ростовчан с новосельем.



Испробовать новое поле решили жильцы микрорайона, чьи дома сдали в 2017 году, и новоселы этого года. В товарищеском матче победила команда «Красный Аксай-2017», они обыграли «Красный Аксай-2018» со счетом 4:2.



Стоит отметить, что «Красный Аксай» считается самым спортивным микрорайоном донской столицы. Помимо площадок для игры в футбол и баскетбол, здесь построены тренажерный зал с рингом, роллердром и современный комплекс для занятий воркаутом.



– Здорово, что ЮСИ строит спортивные площадки, ведь путь в большой спорт начинается зачастую во дворе дома. Возможно, кто-нибудь из наших жильцов в скором времени сможет представить Россию и родной край на престижных соревнованиях, – не сдерживая эмоций, отмечали гости праздника.



В этом году группа компаний «ЮгСтройИнвест» отмечает свое 15-летие. В конце 2018 года будут сданы рекордные 3 000 000 квадратных метров жилья. В «Красном Аксае» уже сданы шесть многоквартирных домов.



Группа компаний добилась признания на федеральном уровне за счет скорости строительства и высокого качества реализации своих проектов. Сегодня подрядчик входит в ТОП-5 в рейтинге крупнейших застройщиков страны. Кроме того, группа компаний получила золотой знак «Надежный застройщик России-2017» и победила в региональном этапе конкурса «100 лучших товаров России».

