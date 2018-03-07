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В Международный женский день прошла акция в поддержку ростовского цирка и его директора

В Международный женский день прошла акция в поддержку ростовского цирка и его директора
В Международный женский день прошла акция в поддержку ростовского цирка и его директора. Акция состоялась в парке им. 1-го Пионерского слета.

В парке собрались порядка ста человек, которым не безразлична судьба ростовского цирка. Более 60 лет в самом здании проводился капитальный ремонт. Также волновала митингующих и судьба директора цирка Дмитрия Резниченко, на которого начались самые настоящие гонения.

В рамках акции с речами выступили видные деятели искусства в Ростове. Актеры, режиссеры и сами работники цирка.

Не забыли на митинге и о том, что практически по всему миру празднуется женский день. Директор цирка Дмитрий Резниченко лично вручил каждой женщине по цветку.

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