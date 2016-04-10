В мэрии Ростова рост платы за отопление объяснили резким понижением температуры в декабре до -2,7 градусов



В администрации Ростова объяснили повышение платы за отопление резким понижением температуры воздуха в декабре.



При этом в мэрии приводят данные Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, согласно которым средняя температура в декабре 2016 года в Ростове составляла -2,7 градусов.

- По сведениям должностных лиц «Ростовские тепловые сети» и «Теплокоммунэнерго», температура воздуха в декабре 2016 года в Ростове оказалась значительно ниже средней, чем за аналогичные периоды прошлых лет, - сообщают в администрации города. - Резкое понижение температуры способствовало увеличению количества поставленной потребителям тепловой энергии, поскольку управляющим организациям для поддержания установленного температурного режима в жилых помещениях многоквартирных домов пришлось увеличить объем потребления тепловой энергии, что и привело к росту платы за отопление.



Подобное объяснение выглядит насмешкой, если учесть, что в среднем за тепло в декабре ростовчане заплатили 3 000 руб. за стандартную двушку. Страшно предположить, сколько заплатили бы жители Ростова, если бы средняя температура в декабре составила, например, -15 градусов?



По словам некоторых ростовчан, в декабре в их квартирах, действительно, было жарко так, что приходилось открывать форточки. Но какая была необходимость настолько повышать подачу тепла, когда температура воздуха не опускалась даже до -5?

В случае возникновения вопросов по начислениям платы за ЖКУ, жильцам многоквартирных домов советуют обращаться в Государственную жилищную инспекцию Ростовской области по адресу: Ростов-на-Дону, пр. Театральный, 85, тел. 210-22-16.



Напомним, очередной повышение тарифов на услуги ЖКХ ожидает жителей Ростовской области в июле 2017 года. Во втором полугодии цены на коммунальные услуги вырастут на 5,5 %.



Иллюстрация: evening-kazan.ru