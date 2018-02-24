В массовом ДТП в Ростове пострадал пешеход, ожидающий автобус



Утром 27 февраля на улице Вавилова произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, в результате которого пострадал пешеход.



По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля «Форд Куга» попытался перестроиться в соседний ряд. Во время выполнения маневра мужчина допустил столкновение с автомобилем «БМВ». От удара немецкое авто отбросило на попутный «Хендай Солярис», а после - на остановочный комплекс. Именно в это время там находился ожидающий автобус 57-летний мужчина.



- В результате ДТП пострадал пешеход, стоявший на остановке, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - С травмами разной степени тяжести он был доставлен в больницу.