В Ленинском районе Ростова могут благоустроить один из скверов



В Ленинском районе Ростова могут благоустроить один из скверов. Участок, где проведут реконструкцию, выберут местные жители.



В Ленинском районе выдвинуты на голосование два места. Это сквер имени 1-го Пионерского Слета на Красноармейской улице, 11-13, в границах от переулка Халтуринского до переулка Островского. Также обновить могут сквер на проспекте Буденновском, 2, при спуске на набережную Дона.



Выбрать участок горожане могут 18 марта в пунктах приема предложений по адресам:



1. Центральная городская библиотека имени Максима Горького, улица Большая Садовая, 11 (с собой нужно взять абонемент);

2. Центр занятости населения Кировского и Ленинского районов, улица Тургеневская, 22/13;

2. Городская больница № 8, улица Пушкинская, 31;

3. МФЦ ГО Ростов-на-Дону РО, улица Согласия, 23;

4. Городская больница № 7, улица Варфоломеева, 103;

4. Администрация Ленинского района, переулок Соборный, 36;

5. Детская городская поликлиника № 8, переулок Гвардейский, 41;

6. Магазин «Продукты», улица Мечникова, 31а;

7. Магазин «Ассорти Трейдинг», улица Зоологическая, 18.



Оставить голос можно также в онлайн-режиме на сайте: www.gorodsreda2018.ru.