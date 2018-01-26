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В Ленинском районе Ростова могут благоустроить один из скверов

В Ленинском районе Ростова могут благоустроить один из скверов
В Ленинском районе Ростова могут благоустроить один из скверов. Участок, где проведут реконструкцию, выберут местные жители.

В Ленинском районе выдвинуты на голосование два места. Это сквер имени 1-го Пионерского Слета на Красноармейской улице, 11-13, в границах от переулка Халтуринского до переулка Островского. Также обновить могут сквер на проспекте Буденновском, 2, при спуске на набережную Дона.

Выбрать участок горожане могут 18 марта в пунктах приема предложений по адресам:

1. Центральная городская библиотека имени Максима Горького, улица Большая Садовая, 11 (с собой нужно взять абонемент);
2. Центр занятости населения Кировского и Ленинского районов, улица Тургеневская, 22/13;
2. Городская больница № 8, улица Пушкинская, 31;
3. МФЦ ГО Ростов-на-Дону РО, улица Согласия, 23;
4. Городская больница № 7, улица Варфоломеева, 103;
4. Администрация Ленинского района, переулок Соборный, 36;
5. Детская городская поликлиника № 8, переулок Гвардейский, 41;
6. Магазин «Продукты», улица Мечникова, 31а;
7. Магазин «Ассорти Трейдинг», улица Зоологическая, 18.

Оставить голос можно также в онлайн-режиме на сайте: www.gorodsreda2018.ru.

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