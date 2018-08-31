В кромешной темноте: в домах Ростова снова отключат свет



В Ростове- на-Дону 3 и 4 сентября будут отключать свет. Прекращение подачи электроэнергии связано с профилактическими работами.



Так, 3 сентября с 9.00 до 15-00 без электричества останутся горожане, проживающие на:

• Пушкинской 179 вместе с домом 181,

• 40-летия Победы 37-47,

• Думенко 13, 13Б/В/Г/Д, 13/1, 15 и 15Б.

С 9.00 до 17.00 света не будет по адресам:

• Балакирева 2-28;

• 2-я Баррикадная 1-43;

• 2-я Кольцевая 3-7 и 2-26;

• 1-я Кольцевая 8-34 и 9-11.

• Отрадный 1-17 и 2А;

• Перовский 5-21 и 6-16;

• Рабочая площадь, 25.



4 сентября света не будет в домах по адресам:

• Университетский переулок, 35, 16-32;

• Петровская 13-47, 26-50;

• Татарская, 22-50, 19-47;

• 1-я Киргизская, от 114 до 124, 85-89;

• 2-я Киргизская, 84, 85;

• Белорусская, от 113 до 145.

• Суржский, 1-31, 2-36;

• Клязьминский, 1-33, 10-30;