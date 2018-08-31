В кромешной темноте: в домах Ростова снова отключат свет
В Ростове- на-Дону 3 и 4 сентября будут отключать свет. Прекращение подачи электроэнергии связано с профилактическими работами.
Так, 3 сентября с 9.00 до 15-00 без электричества останутся горожане, проживающие на:
• Пушкинской 179 вместе с домом 181,
• 40-летия Победы 37-47,
• Думенко 13, 13Б/В/Г/Д, 13/1, 15 и 15Б.
С 9.00 до 17.00 света не будет по адресам:
• Балакирева 2-28;
• 2-я Баррикадная 1-43;
• 2-я Кольцевая 3-7 и 2-26;
• 1-я Кольцевая 8-34 и 9-11.
• Отрадный 1-17 и 2А;
• Перовский 5-21 и 6-16;
• Рабочая площадь, 25.
4 сентября света не будет в домах по адресам:
• Университетский переулок, 35, 16-32;
• Петровская 13-47, 26-50;
• Татарская, 22-50, 19-47;
• 1-я Киргизская, от 114 до 124, 85-89;
• 2-я Киргизская, 84, 85;
• Белорусская, от 113 до 145.
• Суржский, 1-31, 2-36;
• Клязьминский, 1-33, 10-30;