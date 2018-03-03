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В Краснодарском крае задержали дончанина, находившегося в федеральном розыске

В Краснодарском крае задержали дончанина, находившегося в федеральном розыске
На Кубани задержан житель Ростовской области, находившийся в федеральном розыске.

Полицейские остановили мужчину для проверки документов на местном рынке в Кущевском районе. Прохожий вел себя подозрительно, увидев правоохранителей, он изменил маршрут движения и попытался скрыться от полицейских.
- При проверке личности гражданина установлено, что 48-летний житель Ростовской области находится в федеральном розыске, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Задержанный был осужден за кражу. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ, однако к месту отбывания наказания он не прибыл. Сейчас мужчина находится в отделе полиции Кущевского района. В ближайшее время его доставят в Ростовскую область.

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