В Краснодарском крае задержали дончанина, находившегося в федеральном розыске



На Кубани задержан житель Ростовской области, находившийся в федеральном розыске.



Полицейские остановили мужчину для проверки документов на местном рынке в Кущевском районе. Прохожий вел себя подозрительно, увидев правоохранителей, он изменил маршрут движения и попытался скрыться от полицейских.

- При проверке личности гражданина установлено, что 48-летний житель Ростовской области находится в федеральном розыске, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.



Задержанный был осужден за кражу. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ, однако к месту отбывания наказания он не прибыл. Сейчас мужчина находится в отделе полиции Кущевского района. В ближайшее время его доставят в Ростовскую область.