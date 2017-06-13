В Краснодаре нашли пропавшую 16-летнюю уроженку Таганрога





В Краснодаре разыскали 16-летнюю уроженку Таганрога Веру Воронцову.



Подростка заметили на одной из улиц города прохожие, которые и позвонили в полицию. Как рассказала школьница, она ушла из интерната, чтобы самостоятельно погулять по городу.



В следственном отделе по Западному округу Краснодара сообщили, что никаких противоправных действий в отношении девушки совершено не было.



Напомним, Вера Воронцова пропала 11 июня. Вечером она ушла из школы-интерната спортивного профиля в Юбилейном микрорайоне Краснодара и не вернулась. Так как подросток родом из Таганрога, одним из направлений её поиска была Ростовская область, где у Веры живут родственники.