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В Краснодаре нашли пропавшую 16-летнюю уроженку Таганрога

В Краснодаре нашли пропавшую 16-летнюю уроженку Таганрога

В Краснодаре разыскали 16-летнюю уроженку Таганрога Веру Воронцову.

Подростка заметили на одной из улиц города прохожие, которые и позвонили в полицию. Как рассказала школьница, она ушла из интерната, чтобы самостоятельно погулять по городу.

В следственном отделе по Западному округу Краснодара сообщили, что никаких противоправных действий в отношении девушки совершено не было.

Напомним, Вера Воронцова пропала 11 июня. Вечером она ушла из школы-интерната спортивного профиля в Юбилейном микрорайоне Краснодара и не вернулась. Так как подросток родом из Таганрога, одним из направлений её поиска была Ростовская область, где у Веры живут родственники.

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