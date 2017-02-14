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В Константиновске зек поджог себя, протестуя против перевода своего возлюбленного в другой отряд

В Константиновске зек поджог себя, протестуя против перевода своего возлюбленного в другой отряд

В городе Константиновск Ростовской области накануне Дня всех влюбленных зек поджог себя, протестуя против перевода своего возлюбленного в другой отряд. Инцидент произошел вечером 13 февраля в исправительной колонии №5.

31-летний мужчина, осужденный по статьям «Разбой» и «Грабеж», испытал сильнейший стресс, когда узнал, что его 23-летнего любимого переводят в другой отряд, сообщает DonDay. В знак протеста мужчина был готов покончить с собой. Он облил штаны подсолнечным маслом и поджег себя.

Влюбленного бунтаря удалось спасти. С ожогами он был доставлен в больницу.

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